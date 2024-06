Reprodução/Globo Apresentador da Globo quebra copo ao vivo no SP1

Alan Severiano assustou o público do SP1 nesta terça-feira (11) ao quebrar um copo ao vivo. A cena virou assunto e motivo de teoria nas redes sociais.

Enquanto caminhava para o púlpito, o apresentador da Globo esbarrou a mão e acabou derrubando o copo.

"Ih, caramba! Quebrei o copo aqui ao vivo, mas daqui a pouco a gente se ajeita", disse ele, sem causar maiores reações.

Nas redes sociais, os telespectadores teorizaram o ocorrido. "Às vezes, quebrar copo é sinal de sorte, né? Tadinho do Alan Severiano", disse um; "Minha avó e minha mãe falam que é alguma energia ruim indo embora, e um sinal bom que algo ruim não acontecerá mais", comentou outra.

