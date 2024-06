Reprodução/Instagram Viih Tube sobre terceiro filho: 'Se decidirmos ter, será por adoção, porque não tenho vontade de gerar de novo'

Grávida de Ravi, seu segundo filho com Eliezer, Viih Tube refletiu sobre a possibilidade de ter mais uma criança no futuro. A influenciadora tirou dúvidas dos fãs por meio de uma caixa de perguntas no Instagram, nesta segunda-feira (10).

"Você e o Eli tem um combinado de ter quantos filhos? Ou a ideia é deixar fluir?", perguntou um seguidor.

"Vamos deixar fluir depois que o Ravi nascer para sentirmos como será ter dois, para depois decidirmos se vamos ter três (risos)", respondeu a ex-BBB.

Ela acrescentou: "Mas, se decidirmos ter, será por adoção, porque não tenho vontade de gerar de novo".

Além de Ravi, Viih Tube e Eliezer são pais de Lua, de um ano e dois meses.

Aos seguidores, Viih também comparou as duas gestações. "Você ficou com mais enjoo nesta gravidez ou na da Lua?", quis saber um fã. "Na do Ravi, com certeza", respondeu a influenciadora.

Ela ainda tranquilizou os internautas após ter tido um descolamento da placenta. "Ele tá perfeito, crescendo super bem. Eu tenho aqueles monitores de batimentos e todo dia eu ouço antes de dormir, para dormir mais tranquila. Mas a placenta infelizmente não colou. O descolamento é em uma região bem pequena, não é um descolamento grave. É tranquilo, eu posso andar, ter uma vida leve. Eu não posso pegar peso, pegar avião, dirigir, ter relação sexual, subir e descer muita escada. É andar, ficar deitada e sentada", detalhou Viih.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp