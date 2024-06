Reprodução/Instagram Flora e Preta Gil





Flora Gil , madrasta de Preta Gil , falou com a revista Quem nesta segunda-feira (10) e revelou que a enteada está se recuperando bem. "Preta já recebeu alta. Ela teve uma pedrinha [no rim], um cálculo renal, que foi resolvido rapidamente, graças a Deus", celebrou a esposa de Gilberto Gil. A cantora foi internada na sexta-feira (7) em um hospital no Rio de Janeiro para tratar uma infecção urinária causada por um cálculo renal. Preta Gil estava programada para se apresentar no evento São João da Thay, mas precisou cancelar sua participação.

Internação

Na noite de domingo (9), Flora compartilhou nas redes sociais uma atualização sobre a saúde de Preta Gil, tranquilizando amigos e seguidores ao informar que a enteada está se recuperando e em breve estará de volta. "Preta Gil é forte e já está muito bem! Logo ela está de volta com força total", escreveu a madrasta na legenda de uma foto onde aparece com Preta no hospital.

No início deste ano, Preta Gil anunciou que estava curada do câncer no intestino. Durante a ocasião, ela mencionou que a doença transformou sua visão sobre a morte. "[O câncer] mudou sim minha percepção da morte. Não tira mais meu sono. Eu me cuido para que tenha uma vida longeva, até quando Deus quiser", disse a artista no programa Roda Viva.

Ela também relembrou a experiência de quase-morte que enfrentou durante a quimioterapia. "Quando tive a septicemia (sepse), fazendo a químio, foi divisor de águas, porque tive uma experiência de quase-morte, fui ressuscitada pelos médicos e voltei. A energia da morte é de vida, se a gente morre é porque a gente viveu... O baque foi muito grande, então eu comecei a lidar com isso e hoje eu tenho menos medo da morte", afirmou.