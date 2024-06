Reprodução Filho de Andressa Urach presenteia namorada com objeto de sangue; veja

Arthur Urach impressionou ao mostrar o presente escolhido para a namorada Gabi Ayala, referente a comemoração do Dia dos Namorados. Através das redes sociais, o primogênito de Andressa Urach revelou um colar de pingente de sangue e explicou a escolha pelo objeto inusitado.

“Dei um colar com meu próprio sangue para minha amada ter algo único de mim e usar no Dia dos Namorados”, escreveu na publicação do Instagram.

O colar possui uma corrente fina na cor dourada e carrega um pingente vermelho em formato de coração.

"Ter um pouco de mim com ela o tempo todo mostra o quanto estamos conectados. Mesmo que eu esteja longe, ela poderá sentir como se eu sempre estivesse ali", destacou o jovem.

De acordo com Arthur, a proposta era presentear com algo que Gabi Ayala não pudesse encontrar facilmente. Embora a data comemorativa seja dia 13 de junho, a DJ já recebeu o presente e reagiu de forma positiva.

"Nunca imaginei na vida ganhar isso. Mas me faz sentir ainda mais próxima dele", confessou Gabi.