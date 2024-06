Reprodução/Instagram Camilly Victoria assumiu publicamente o romance com Daze em julho do ano passado

Camilly Victoria, filha de Carla Perez e Xanddy, passou o domingo (9) ao lado da namorada, Daze. A cantora, que também é conhecida como Millz, posou em clima romântico ao lado da amada e compartilhou os registros em seu Instagram.

Nas fotos, Camilly aparece agarradinha a Daze, com quem assumiu o romance publicamente em julho de 2023. Em outro momento, as duas aparecem em ares descontraído, dançando na varanda do apartamento.

Os sogros parecem aprovar o romance entre Camilly Victória, de 22 anos, e Daze, de 24. No ano passado, a moça chegou a ganhar uma homenagem de Carla Perez e Xanddy em seu aniversário.

A jovem havia publicado uma foto comemorando a data e, nos comentários, Xanddy desejou: "Feliz aniversário". Já Carla foi mais carinhosa e escreveu para a nora: "Feliz aniversário, Dada. Deus te abençoe. Nós te amamos muito".

