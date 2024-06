Reprodução/Instagram Bárbara Evans desabafa





Bárbara Evans atualizou o estado de saúde do filho Antonio, que está internado na UTI pediátrica desde domingo (9) devido a um diagnóstico de bronquiolite. Na manhã desta segunda-feira (10), a atriz gravou um vídeo no quarto do hospital para falar sobre a situação do menino.

"Estamos aqui desde cedo com meu bebezão, estamos progredindo, evoluindo. Tem que ser bem aos pouquinhos. Hoje ele saiu da sedação total, estava só um pouquinho para não ficar nervoso... Tiraram para ver como ele vai mamar. Se ele mamar bem, já tira a sondinha dele. Tem que ver se vai baixar a saturação na hora da mamada. Se tudo correr bem, ele vai tirar a sondinha de alimentação do nariz", disse ela.

"Agora tudo com muita calma, sem pressa, diminuindo tudo com muita calma. Tudo tem que ser no tempo dele, não no nosso tempo, no tempo dele e no tempo de Deus. Que essa semana seja abençoada, cheia de vitórias, tanto pra mim quanto pra vocês. Pra todas essas mamães aqui na UTI. Bora firme e forte porque pra Deus nada é impossível", concluiu.





"Não aguento mais"





Bárbara mencionou que, além do sofrimento de ver outras mães em situações semelhantes, sente muita saudade de seus outros filhos, a primogênita Ayla e Álvaro, gêmeo de Antônio. Além disso, ela se queixou do cansaço extremo que está enfrentando.

"Chorei muito por estar muito cansada e saber que não sei quando isso vai acabar. Perguntei para Deus como e de onde tirar mais força, porque meu corpo está dando indícios de que não aguenta mais. Minha mente segue firme, mas o corpo começou a falhar." Ela contou que, após dias de intenso estresse, tomou um calmante para conseguir dormir e aliviar um pouco a tensão. Hoje, ela planeja almoçar com Álvaro e Ayla. "É ter fé, buscar saídas e soluções e acreditar muito", completou.

A influenciadora também atualizou seus seguidores sobre o estado de saúde de Antônio. “Nesta noite fizeram vários testes de tirar a máscara para ver como ele respirava sem ela enquanto fazia fisioterapia. Parece que a saturação não caiu, então isso é muito bom. Não estão mais fazendo aspiração. Só lavagem com um soro de um lado [narina] e puxaram com sondinha do outro lado para não ter risco da criança engasgar. Ele está sendo muito bem cuidado”, afirmou, agradecendo à equipe médica pelo cuidado.

No sábado (8), Bárbara contou que a equipe médica reduziu o uso de oxigênio após notar uma melhora na saturação de Antônio. Ela também mencionou a introdução de um novo aparelho para auxiliar na respiração do bebê. "Esse aparelho ajuda o pulmãozinho a respirar. Coisas técnicas. Ele tá bem, a frequência cardíaca tá ótima, a saturação tá ótima. Estamos evoluindo bem. Graças a Deus."