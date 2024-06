Foto: Reprodução / Instagram / @badbunny Bad Bunny fica com a região da virilha presa à meia-calça de dançarina durante show em Porto Rico

Bad Bunny passou por uma situação um tanto quanto comprometedora enquanto se apresentava em Porto Rico nesta semana. O rapper acabou com a região da virilha presa à meia-calça de uma de suas dançarinas durante uma performance.



A bailarina foi traída pela peça enquanto fazia uma dança sensual. Sua meia-calça enganchou na bermuda de Bad Bunny.

A equipe do artista corre para ajudá-los, e todos caem na risada. Assista à cena abaixo:



Pequeño incidente de Bad Bunny y su bailarina anoche en su concierto en Puerto Rico. 😂 pic.twitter.com/z49DnZO2e1 — Bunny’s Network (@badbunnynetwork) June 8, 2024

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp