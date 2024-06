Reprodução Quem é Michael Mosley, apresentador encontrado morto na Grécia?

O médico e apresentador britânico Michael Mosley, de 67 anos, foi encontrado morto na ilha de Symi, na Grécia, como informado pela esposa dele neste domingo (9). Ele estava desaparecido desde quarta-feira (5), quando saiu para fazer uma trilha por uma área rochosa.



Formado em medicina, Michael Mosley ganhou notoriedade trabalhando para a mídia. Na BBC, onde trabalhava desde 1985, fez parte da equipe de rádio e também apresentou programas polêmicos sobre levar o corpo humano ao extremo.

Conhecido pela personalidade aventureira, Mosley comandou diversos programas que desafiavam o organismo humano em busca do emagrecimento. "Trust Me I’m a Doctor", "The Truth about Exercise" e "Lose a Stone in 21 Days", foram alguns dos realities em que promovia dietas extremamente restritivas.

Além de polemizar com conselhos de emagrecimento, Michael Mosley também se colocava em risco durante os programas. Em um dos desafios que realizou, ele injetou veneno de cobra no próprio sangue.

Outro episódio marcante foi a vez em que introduziu tênias no próprio sistema digestivo para observar a filmagem do exame de cólon.

Michael Mosley deixa quatro filhos e a esposa Clare Mosley, quem confirmou a morte do apresentador.

Neste domingo (9), a TV Globo exibiria o quadro “Noite sem fim”, produzido pela BBC, durante a edição do "Fantástico". Devido à morte do apresentador do programa, a emissora brasileira suspendeu a exibição.