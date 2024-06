Reprodução Lucas Souza rompe silêncio após vazamento de intimidade: 'Não tô 100%'

Neste domingo (9), o influenciador Lucas Souza apareceu nas redes sociais pela primeira vez após a internação no sábado, decorrente de uma crise de ansiedade. No dia anterior, o ex-peão de "A Fazenda" teve o antigo relacionamento com Laéllyo Mesquita exposto, em vazamento de vídeos íntimos.



Através do Instagram, Lucas Souza agradeceu o carinho dos fãs e atualizou o estado de saúde. "Passando aqui para falar para vocês que está tudo certo. Quero agradecer todas as mensagens de carinho que todo mundo me mandou. Agradecer por tudo", começou ele.

"Eu não tô 100% ainda, mas o que acontece, hoje eu tenho um compromisso de trabalho e, como todo mundo sabe, o trabalho, para mim, é muito importante. Muito mesmo", explicou.

O ex-marido de Jojo Todynho apontou que não vai ser a exposição que irá atrapalhar a vida profissional.

"Sempre procuro cumprir com excelência, e não vai ser hoje que eu vou deixar de cumprir uma atividade, apesar do médico ter falado para eu ficar em repouso. Mas eu vou, porque eu amo o que eu faço, independente de qualquer coisa, eu não vou parar", finalizou.