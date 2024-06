Reprodução Leo Santana se derrete com mensagem da filha Liz no 'Domingão'; veja

O cantor Leo Santana recebeu uma homenagem neste domingo (9), durante a participação no programa "Domingão com Huck". Após a apresentação musical, a filha Liz Santana, de 2 anos, apareceu no telão para declarar o amor pelo pai.



Antes da Dança dos Famosos, Leo Santana esteve no palco de Luciano Huck para apresentar o novo projeto Paggodin. Embora tenha ido sozinho, a mulher Lore Improta e a filha prepararam uma mensagem especial para prestigiá-lo.

"Amor, estamos aqui para falar o quanto você é especial para gente, o quanto nós te amamos, o quanto nós somos felizes em ter você em nossas vidas. Fala te amo, papai. Solta um beijo", declarou Lore, incentivando a filha.

Eu AMO muito a Família Improta Santana 👨‍👩‍👦💖 #Domingão pic.twitter.com/dj63s5NTyc — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 9, 2024









Nas redes sociais, Liz também encantou os internautas com a sua fofura. "Me sentindo obrigada a seguir o Léo Santana e a Lore. Que filhinha mais sensacional!!!", comentou uma usuária do X/Twitter. "A filha do Léo Santana é muito pitica, que coisa mais fofinha!!!", destacou outra.

