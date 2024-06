Reprodução César Tralli e Ticiane caem no choro com mensagem de Rafa Justus; veja

O jornalista César Tralli e a apresentadora Ticiane Pinheiro caíram no choro no "Domingão com Huck" deste domingo (9). Em participação especial, o casal recebeu uma homenagem emocionante de Rafaella Justus, filha de Ticiane com o empresário Roberto Justus.

Durante o programa, o apresentador Luciano Huck convidou a adolescente para contar a história de amor de Tralli com a filha de Helô Pinheiro. Na homenagem, a jovem resgatou o início do namoro, quando ela virou oficialmente enteada do jornalista, aos 4 anos.

"Eu sei que sou suspeita para falar, mas eles são um casal muito fofo. O Tralli costuma dizer que eu despertei nele a vontade de ter filhos. Afinal, o nosso amor foi à primeira vista", disse ela.

A recordação fez com que César Tralli se despisse da seriedade rotineira, caindo no choro com a homenagem. Além de Rafa, Manuella, de 4 anos, fruto do casamento, também apareceu para celebrar a união dos pais.

"Já não está na hora desse amor gerar mais frutos, não? Um irmãozinho, talvez dois... Eu e a Manu estamos querendo muito", brincou Rafa no vídeo.

Apresentadora da Record TV, Ticiane Pinheiro também não conseguiu conter a emoção após a dedicatória das filhas. "Fico vendo tudo e acredito que sou muito abençoada pela família que eu tenho, só tenho a agradecer por essa homenagem linda que vai ficar guardada no meu coração", se emocionou.

Veja o momento emocionante:

O programa de hoje tá me fazendo rir e chorar na mesma proporção! Que homenagem tão lindaaaa 😭💘 #Domingão pic.twitter.com/uOabYnF7LL — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 9, 2024