Bárbara Evans desabafa após o filho estar internado na UTI há uma semana: 'Não aguento mais'

Neste domingo (9), Bárbara Evans recorreu aos stories do Instagram para desabafar com seus seguidores após uma semana de internação de seu filho recém-nascido, Antônio, devido a sintomas de bronquiolite. Inicialmente previsto para receber alta na última sexta, o bebê foi transferido para a UTI após apresentar complicações. Ontem, Bárbara informou que o quadro clínico de Antônio apresentou uma melhora significativa.

"Hoje completa sete dias que a gente está no hospital. Ontem, antes de dormir, eu chorei muito. 'Mas Bárbara, ele não está melhorando?' Tá. Mas chorei por tudo que a gente está vivendo. Às vezes é preciso chorar porque não aguento mais ver ele sofrendo", desabafou a influenciadora e atriz.

Bárbara mencionou que, além do sofrimento de ver outras mães em situações semelhantes, sente muita saudade de seus outros filhos, a primogênita Ayla e Álvaro, gêmeo de Antônio. Além disso, ela se queixou do cansaço extremo que está enfrentando.

"Chorei muito por estar muito cansada e saber que não sei quando isso vai acabar. Perguntei para Deus como e de onde tirar mais força, porque meu corpo está dando indícios de que não aguenta mais. Minha mente segue firme, mas o corpo começou a falhar." Ela contou que, após dias de intenso estresse, tomou um calmante para conseguir dormir e aliviar um pouco a tensão. Hoje, ela planeja almoçar com Álvaro e Ayla. "É ter fé, buscar saídas e soluções e acreditar muito", completou.

A influenciadora também atualizou seus seguidores sobre o estado de saúde de Antônio. “Nesta noite fizeram vários testes de tirar a máscara para ver como ele respirava sem ela enquanto fazia fisioterapia. Parece que a saturação não caiu, então isso é muito bom. Não estão mais fazendo aspiração. Só lavagem com um soro de um lado [narina] e puxaram com sondinha do outro lado para não ter risco da criança engasgar. Ele está sendo muito bem cuidado”, afirmou, agradecendo à equipe médica pelo cuidado.

No sábado (8), Bárbara contou que a equipe médica reduziu o uso de oxigênio após notar uma melhora na saturação de Antônio. Ela também mencionou a introdução de um novo aparelho para auxiliar na respiração do bebê. "Esse aparelho ajuda o pulmãozinho a respirar. Coisas técnicas. Ele tá bem, a frequência cardíaca tá ótima, a saturação tá ótima. Estamos evoluindo bem. Graças a Deus."

