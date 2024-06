Reprodução/Instagram Tata Werneck sobre críticas após piada com a avó falecida





Tata Werneck compartilhou nas redes sociais trechos de sua entrevista no " Conversa com Bial " desta sexta-feira (7). Em um dos vídeos, a atriz e apresentadora falou com muito bom humor sobre os momentos finais de vida de sua avó. Um internauta comentou: "Ridícula. Faz piada com a morte da vó!".

Tata então rebateu o comentário da seguidora em sua conta: "Você não conhece minha relação com a minha avó. Ela que me ensinou tudo. Inclusive a rir em momentos difíceis. Ela nunca reclamou da vida. Cuida da tua relação com a tua. Porque a minha com a Denguinho foi impecável".

A resposta da humorista recebeu mais de 3.200 curtidas até o início da tarde no post feito no Instagram deste sábado (8). O programa com Pedro Bial teve grande repercussão online depois de sua exibição.

Crise no relacionamento com o ator Rafa Vitti

Durante a entrevista, Tata discutiu sua carreira e vida pessoal, mencionando uma crise no casamento com Rafael Vitti.

"Em um momento do relacionamento vivemos uma crise, justamente porque tínhamos perdido a conversa, mas não perdeu a pu**ria. Ficamos um tempo como inquilinos na pandemia, mas recuperamos, hoje em dia temos amor, conversa e sexo", explicou.

Desejo de engravidar novamente



Ela e o marido são pais de Clara Maria, de 4 anos, mas, a humorista expressou o desejo e vontade de ter mais um filho, apesar de ter sido complicada a primeira gravidez, como ela bem se recorda durante o bate-papo com Pedro Bial.

"Eu pretendo e Rafa também. A minha gravidez foi de fato muito difícil. Fiz questão de reclamar sobre a minha gestação, porque não ouvia mulheres reclamando. Quando eu falava que estava sendo difícil, fui muito criticada (...) Tive diabetes, fiquei dois meses deitada sem poder levantar, vomitava 40 vezes por dia, tive urticária no corpo inteiro, mas tenho vontade de ser mãe de novo, e isso tem um pouco a ver com o mercado de trabalho. Tenho que sair um pouco de cena, e isso para a mulher também é um pouco desnivelado. Fico pensando: 'Será que engravido agora'?", finalizou.