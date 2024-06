Reprodução/Instagram Sabrina Sato posa de lingerie transparente e web reage: 'Perfeita'

A apresentadora Sabrina Sato, de 43 anos, impressionou neste sábado (8) ao compartilhar um ensaio fotográfico sensual vestindo uma lingerie transparente. Nas fotos, a rainha de bateria da Vila Isabel chama atenção pelo físico definido.

No Instagram, Sabrina Sato publicou uma sequência de fotos em que aparece com um conjunto de lingerie preto de renda transparente. A publicação foi realizada para uma campanha de peças íntimas.

Nos comentários da publicação, o namorado da ex-BBB, Nicolas Prattes, não conteve a admiração e brincou: "Eu queria só uma chance…".

Além do galã da Globo, outros internautas famosos ficaram encantados com as fotos de Sato. "Mas é perfeita mesmo", destacou a atriz Clara Moneke. "Muito lindaaa", elogiou a cantora Gabi Melim.