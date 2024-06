Reprodução/Instagram Sogra de Sabrina Sato fala de relação de Nicolas Prattes com a apresentadora









Giselle Prattes , mãe de Nicolas Prattes , revelou detalhes sobre sua convivência com Sabrina Sato , atual namorada de seu filho, e admitiu se sente ciúmes do ator.

Em conversa com o jornal O Globo, a experiente atriz compartilhou que mantém uma relação muito boa com a apresentadora, por quem nutre grande carinho. "Graças a Deus, sempre tive um bom relacionamento com todas [as ex-namoradas de Nicolas]. Sou completamente apaixonada pela Sabrina. Como não?", comentou.

"Já fizemos viagens juntas, ela já veio à minha casa, eu já fui à dela. Estamos sempre em contato. Eu e ela até trocamos mensagens no WhatsApp. A Sabrina tem um brilho especial, é carismática, generosa e leve. É realmente impressionante. Não tem como não gostar, como não se dar bem com ela", afirmou Giselle Prattes, sem economizar elogios à relação do casal.

"É lindo ver uma mulher apoiando verdadeiramente seu filho. E é maravilhoso ver o Nicolas admirando uma mulher como ele admira a Sabrina. Ele tem um encantamento que é parte do amor", declarou. Giselle também falou sinceramente sobre se já sentiu ciúmes do filho.

"Eu só tive ciúmes do Nicolas no primeiro beijo. Foi um choque. Depois, quando vi Nicolas namorando pela primeira vez, achei muito fofo. Me aproximei bastante da primeira namorada dele. Desde então, confesso que prefiro mil vezes o Nicolas namorando. E ele gosta de namorar", revelou a mãe de Nicolas.

