Lucas Souza é levado para a emergência após vazamento de vídeo íntimo

O influenciador Lucas Souza foi levado para a emergência neste sábado (8) após sofrer com sintomas de crise de ansiedade. Mais cedo, foram vazados vídeos de momentos íntimos dele com o stylish Laéllyo Mesquita.

Através do Instagram, a equipe de assessoria do ex-peão de "A Fazenda" confirmou o mal-estar e apontou que ele está sob cuidados médicos.

"Informamos que Lucas Souza foi hospitalizado no dia de hoje, 08/06, após sentir fortes dores no peito e na cabeça, dificuldade de respiração e espasmos musculares. Ele foi diagnosticado com crise de ansiedade, seguida de hipertensão. Lucas está medicado e segue em observação na unidade hospitalar em que se encontra, enquanto aguarda sua pressão arterial voltar ao normal, para que amanha ele cumpra sua agenda de trabalho normalmente", informou a nota.

No início deste sábado, foi vazado um vídeo que reúne diversos momentos românticos entre Lucas Souza e o designer de moda Laéllyo Mesquita. No registro, o ex-peão e o affair aparecem em trajes íntimos enquanto trocam carícias.

A gravação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, apontando que esse seria o segredo que Lucas Souza escondeu durante a participação em "A Fazenda 15". O reality chegou ao fim em dezembro, mas o ex-peão revelou ser bissexual somente quatro meses depois.

Em entrevista ao colunista Kadu Brandão, do Portal iBahia, Laéllyo Mesquita lamentou o vazamento dos registros.

"Eu nunca quis expor isso. Nem sei o que a gente teve durante esses seis meses. Foram tantos conflitos, tantas coisas… ficantes, namorados, eu nem sei o que a gente era", comentou sobre o relacionamento com o ex-militar.

Outra questão também aflige o rapaz que se relacionou com o ex-peão de "A Fazenda 15". Segundo ele, apenas amigos muito íntimos tinham acesso aos vídeos dos momentos íntimos.