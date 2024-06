Reprodução/Instagram Flávia Alessandra impressiona com fotos sensuais em aniversário de 50 anos

Flávia Alessandra comemorou a chegada dos 50 anos nesta sexta-feira (7). A atriz publicou um ensaio de fotos e mostrou o look escolhido para o festão de aniversário.

A musa esbanjou beleza e boa forma ao apostar em um vestido preto de tule. Devido à transparência da peça, era possível ver a lingerie da mesma cor por baixo.

Nos comentários, o marido, Otaviano Costa, e fãs de Flávia Alessandra se derreteram com a postagem. "P*ta que pariu!!!! Ainda bem que é minha esposa", escreveu o apresentador.

"50 anos sendo a mais gostosa do mundo, qual a sensação?", perguntou uma seguidora. "Belíssima, parabéns! Tudo de melhor na sua vida", desejou outra.

Flávia reuniu amigos e familiares em um festão no Rio. Entre os convidados famosos, estavam Luciano Huck, Angélica e Allan Souza Lima.

