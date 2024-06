Reprodução/Instagram Bruna Biancardi mostra detalhes do batizado da filha





A pequena Mavie , filha de Neymar e Bruna Biancardi , está sendo batizada neste sábado (8). Nas redes sociais, Bruna compartilhou vídeos da cerimônia realizada na Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Cotia, São Paulo.

Com apenas 8 meses de vida, Mavie está sendo batizada no mesmo dia que Marina, afilhada de Bruna. Marina é filha de Hannah Carvalho, uma grande amiga da ex-namorada do jogador.

Detalhes

Radiante de felicidade, Biancardi mostrou em detalhes as roupas escolhidas para a cerimônia. O primeiro vestido, usado para o batizado, é feito com tecido nobre, incluindo fios naturais, filó de algodão, renda renascença e bordados em rococó sobre linho de seda.

Além disso, Bruna mostrou a vela tradicional dos batizados católicos e outros itens, como tiaras, lenços e acessórios. "Aqui estão todos os itens. Eu nem sabia que era necessário levar tanta coisa para o batizado. Há muitas coisas para resolver ao mesmo tempo. Já deixamos tudo pronto", explicou.

Biancardi também comentou sobre a escolha de dois trajes para Mavie. "São dois looks. Eu quis ter dois, caso o primeiro se suje, para que ela fique confortável em casa depois, ao receber os convidados", justificou.