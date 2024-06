Reprodução/Instagram Bambam minimiza fama de Juliette: 'Não é maior do que eu nem aqui nem na China'

Kleber Bambam, vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil, opinou sobre outros participantes do reality show, incluindo Sabrina Sato, Grazi Massafera e Juliette. O fisiculturista disse ser o maior ex-BBB da história e minimizou a fama da campeã do BBB 21.

"A Juliette eu não conheço, só falei que ela não é um fenômeno. É simples: ela tinha 32 milhões de seguidores, hoje tem 30, já perdeu 2 milhões, começa por aí", afirmou durante participação no programa 'Sensacional', da RedeTV, na quinta-feira (6).

"Ela não é maior do que eu nem aqui nem na China. Tenho certeza de que, [a cada] dez porteiros de prédios, nove não sabem quem é ela. Estou nessa história há 22 anos, sei quem vai durar, são poucos. Quem durou? Sabrina, Grazi Massafera e Kleber Bambam. Qual o maior de todos? Kleber Bambam. Não é porque sou eu falando de mim, a história fala por si".

Bambam também relembrou a vitória no programa. "Ninguém, na época, viu um cara estourar como eu; só ídolos, Ronaldo Fenômeno, que ganhou a Copa do Mundo, só pessoas que se destacaram absurdamente", reforçou.

