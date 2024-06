Divulgação/The Masked Singer Apresentador do 'The Masked Singer' faz seguro de R$ 52,7 milhões para os próprios testículos

Pai de 12 e ex-marido de Mariah Carey, o apresentador Nick Cannon declarou que fez um seguro para os próprios testículos no valor de US$ 10 milhões (R$ 52,7 milhões).

Em um comercial para uma marca de produtos para cuidados masculinos, o apresentador do 'The Masked Singer' americano disse ter "As Bolas Mais Valiosas do Mundo".

A empresa, no entanto, reforça que não faz seguros, mas ajuda a "cuidar e proteger" as partes íntimas de seus clientes.

Cannon teve filhos com seis mulheres diferentes. Ele é pai dos gêmeos Moroccan e Monroe, de 12 anos, frutos do antigo casamento com Mariah Carey, além de Golden (7), Powerful (3), Rise (1), dos gêmeos Zion e Zillion (2), Beautiful (1), Legendary (1), Onyx (1), Halo Marie (1) e Zen, que morreu aos 5 meses após ser diagnosticado com um câncer no cérebro.

Caso a informação no comercial seja verdadeira, Nick Cannon é mais uma estrela a colocar partes do corpo em seguro. Rihanna teve as pernas asseguradas em US$ 1 milhão, após ser eleita a celebridade com as pernas mais bonitas de 2007 por uma marca de lâminas de barbear. E a própria Mariah Carey assegurou a voz e as pernas por US$ 70 milhões.

