Reprodução Anitta volta a criticar existência de bilionários: 'Matando o planeta'

A cantora Anitta causou polêmica na segunda-feira (3) após fazer uma crítica sobre a alta concentração de renda dos bilionários. Acontece que a declaração viralizou nas redes sociais e dividiu interpretações sobre esforço e mérito. Neste sábado (8), a brasileira apareceu no Instagram para deixar claro a posição sobre o tema, rejeitando concepções erradas.

Através dos Stories, Anitta apontou que a fala dela no podcast "On Purpose with Jay Shetty" causou diversas reações de outros influenciadores, mas enfatizou que não tem responsabilidade pelas interpretações alheias.

"Como eu não quero ninguém fazendo política equivocada com o meu nome, eu decidi vir falar com vocês. Tenho muita preguiça de como as coisas na internet têm acontecido. As pessoas veem um título e compartilham sem saber se é verdade. Qualquer acéfalo pode escrever a palhaçada que quiser, e as pessoas tomam aquilo como verdade", criticou.

Na sequência, ela destacou que nunca disse que pessoas ricas não possuem méritos ou que não desfrutam do próprio esforço. "A minha resposta para quem tem preguiça de assistir e só tem compartilhado, eu acho que deveria existir um limite para o dinheiro. Que ninguém precisa de bilhões, que ninguém tem a necessidade de ter bilhões. Eu estou bem longe de ter bilhões e nem planejo chegar perto", explicou a funkeira.

Continuou: "Eu nunca quis dizer que a pessoa que trabalha e acorda com propósito de crescer tem que abrir mão de tudo isso e entregar para alguém que não faz nada e quer vagabundear por aí. Também não quis dizer que a pessoa que quer vagabundear por aí merece morrer na miséria".

Para ela, ser rico é sim uma consequência de trabalho duro, de pessoas que estabeleceram essa meta e foram atrás. No entanto, ela pondera sobre a quantidade absurda de dinheiro que um bilionário possuí.

"Acho que se esses bilionários compartilhassem seus bilhões, a gente não estaria precisando explorar cada dia mais a natureza, matando cada dia mais o nosso planeta", exemplificou.

A cantora apontou que a redistribuição de renda de um bilionário não o deixaria pobre e ainda poderia auxiliar nas questões de exploração do meio ambiente. "O planeta vai reclamar e as pessoas cada dia mais vão morrendo e vão se prejudicando por conta do planeta. E adivinhem só, se eles compartilharem os bilhões deles e deixarem de ser bilionários, eles não vão viver uma vida de merda, porque eles ainda vão ter".