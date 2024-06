Reprodução Aline Wirley e Igor Rickli mostram os filhos adotivos e revelam nomes

A cantora Aline Wirley e o ator Igor Rickli anunciaram neste sábado (8) que são oficialmente pais de Fátima e Will. O casal estava respeitando o período legal do processo de adoção para poder finalmente mostrar o rosto dos filhos e compartilhar o nome das crianças.



No Instagram, a dupla apareceu lado a lado para anunciar a novidade da família. "A gente está tão feliz, meu Deus! Aconteceu uma coisa muito especial também, né? Aconteceu, acabou, finalizou o processo das crianças junto, né? Chegaram as certidões dos nossos filhotes e agora eles são no papel Fátima Cristóforo e Will Cristóforo. Em breve, vocês vão conhecer eles, eles são muito maravilhosos", revelaram.

No vídeo, Igor mostra o momento em que se despede dos filhos para uma viagem a trabalho. "Tchau meu príncipe, pai te ama, tá filho? Tchau princesa", se declara o ator, mostrando as crianças.

Além de Fátima e Will, Igor Rickli e Aline Wirley também são pais de Antônio. O pequeno de 8 anos já está inserido no mundo artístico, estando presente no elenco da novela "Família é Tudo" (Globo).