Reprodução/Instagram Amigo de Jaquelline Grohalski entrega que ex-peoa teria passado a noite com Davi Brito

Romance entre campeões? Davi Brito e Jaquelline Grohalski parecem ter se aproximado durante o São João da Thay. Os rumores de um possível envolvimento entre os dois estão circulando na web desde sexta-feira (7).

Tudo começou quando um amigo da campeã de A Fazenda 15 entregou nos Stories do Instagram que ela teria passado a noite com Davi.

"É gente, é babado. Eu acho que eu fui descoberta. Levei um boyzinho pro quarto", disse Jaquelline. "O Davi", revelou o colega. "Ela tá pegando o Davi do BBB", continuou ele. "Para, menino", disparou a ex-peoa dando risada.

No mesmo dia, ela e o baiano posaram juntos para uma foto, alimentando ainda mais os rumores de que teriam flertado no evento.

Davi abandona entrevista após ser questionado sobre flerte com Jaquelline

Na noite de ontem (7), o campeão do BBB 24 abandonou uma entrevista após ser questionado sobre o envolvimento com Jaquelline Grohalski.



"Tá rolando alguma coisa entre vocês, Davi?", perguntou um jornalista. O baiano ignorou a pergunta e saiu andando.



Jaquelline nega os boatos

A campeã de A Fazenda 15 também foi perguntada algumas vezes sobre ter se aproximado de Davi. Ela deu risada e se limitou a dizer que ambos são solteiros.

Depois, em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Jaquelline negou a informação. "Não é verídica essa informação! É mentira. A gente só estava conversando mesmo. Inclusive com várias outras pessoas eu conversei também. Foi a primeira vez que eu vi o Davi".

"O Davi é um querido, um amor de pessoa, mas não estamos ficando. Não tem nada disso, não. Se fosse verdade, você sabe que eu mesma falaria e confirmaria", garantiu a ex-peoa.

