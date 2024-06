Reprodução/Instagram Justus e família se hospedam em hotel luxuoso no Sul

Ana Paula Siebert mostrou em detalhes o quarto em que está hospedada com Roberto Justus em Blumenau. O casal está no Sul com Rafa Justus e Vicky para comemorar o aniversário da sobrinha da influenciadora.

Nos Stories do Instagram, a esposa do empresário compartilhou vídeos exibindo a instalação do hotel intimista, que conta com apenas 20 suítes.

Ana Paula e Justus escolheram a suíte presidencial que, para entrar no quarto, é preciso passar por um hall com televisão e sofás. O quarto conta com cama king size, mesa para refeições e uma escrivaninha e o banheiro tem hidromassagem.

A diária do quarto custa ao menos R$ 4.427,50.

As irmãs Rafa e Vicky ficaram em quartos idênticos e mais simples. O local conta com duas camas de solteiro, televisão e banheiro privativo. A diária delas é de ao menos R$ 1.794.

Justus e família se hospedam em hotel luxuoso no Sul Reprodução/Instagram Justus e família se hospedam em hotel luxuoso no Sul Reprodução/Instagram Justus e família se hospedam em hotel luxuoso no Sul Reprodução/Instagram Justus e família se hospedam em hotel luxuoso no Sul Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp