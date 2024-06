Reprodução Parça de Neymar detona Luana Piovani em publicação: 'Mulher sem valor'

A briga envolvendo Luana Piovani e Neymar Jr. está longe de acabar. Nesta quinta-feira (6), Guilherme Pitta, conhecido pelos anos de amizade com jogador, se manifestou atacando a ex-atriz da Globo.

Através dos Stories do Instagram, o amigo do atleta do Al Hilal republicou um texto que aponta o envelhecimento de Luana Piovani e critica pela falta de "valor".

"A Luana Piovani é um caso de uma mulher que sempre teve toda atenção durante a juventude por ser bonita, ao ponto de causar inveja nas outras mulheres e despertar o desejo dos homens. O problema é que ela pensava que era especial e inteligente por essa atenção recebida ao que ela tinha a dizer, mas isso só existe por ela ser bonita. Nunca houve nada de valor nela", diz o início do texto.

"Agora que envelheceu e sua beleza se foi, tudo se perdeu e ela não consegue aceitar a realidade atual onde ninguém liga mais para ela. O que a tornou amargurada, ressentida, direcionando sua frustração para todos. E essas são as bases do feminismo: mulheres sem valor buscando se vingar do mundo que não dá o que elas acham que tem direito", completou.