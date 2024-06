Reprodução Oruam ameniza em briga com Luana Piovani ao fazer pedido para os fãs

O rapper Oruam se acalmou nesta sexta-feira (7) em meio à briga com Luana Piovani e o Festival Wehoo. Através dos Stories, o músico voltou atrás na decisão de incentivar ataques virtuais contra a atriz e a produção do evento.



"Ai meus fãs malucos, queria pedir pra vocês pararem de atacar os outros. Acho que a intenção dos playboys contratantes daquele festival foi me prejudicar, porque quando eles lançaram o line e [me] contrataram já sabiam da treta toda, quiseram se aproveitar e fazer essa palhaçada", revelou.

Após indicar que teria sido alvo de uma traição do festival, Oruam apontou que a desavença com Luana Piovani é antiga. "Quanto a Luana, não é a primeira vez que ela entra em uma [treta] comigo. Há meses atrás, ela postou, quando o filho dela veio pro Brasil morar com o pai, que agora ele tava ouvindo artista delinquente, má influência, filho de traficante, se referindo a mim. Acho ela preconceituosa!", apontou o cantor, filho de Marcinho VP, um dos líderes de uma facção criminosa do Rio de Janeiro.



Além disso, Oruam confessou que não está ciente das discussões sobre a PEC das praias, a qual ambientalistas acusam de possibilitar a privatização de territórios da marinha.

"Deixar claro também que eu não sei nada de privatização de praia, só apoiei o Neymar porque sou amigo dele, e vi ela falando dos filhos, é isso", completou o desabafo.