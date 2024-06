Foto: Reprodução Artista viveu personagem em longa estrelado por Bruce Willis

O ator Tom Bower, conhecido por estrelar o longa-metragem "Duro de Matar 2", morreu no dia 30 de maio. O artista faleceu enquando dormia em casa, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.

O anúncio à imprensa foi feito pela família de Bower na última quinta-feira (7). Além do papel na franquia de ação, o veterano se destacou ao participar da série dramática dos anos 70 "The Waltons".

Ao longo da carreira, o ator apareceu com papéis curtos em diversos seriados televisivos, como os sucessos "Law & Order", "Arquivo X", "Miami Vice", "Arquivo Confidencial" e "Nova York Contra o Crime".

O maior destaque de Tom Bower nos cinemas foi no longa de ação "Duro de Matar 2", no qual interpretava Martin, um zelador que ajuda o protagonista John McClaine, vivido por Bruce Willis, a combater os vilões da trama.

