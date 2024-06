Reprodução/Instagram Lari Sumpani sorteará um assinante para ser seu 'marido de aluguel' por um dia

A Miss Bumbum Larissa Sumpani decidiu fazer uma promoção inusitada para o Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Ela irá sortear um assinante da plataforma de conteúdo adulto para ser seu “marido de aluguel” por um fim de semana.

O sorteado vai passar um fim de semana na casa de Larissa e ficará disponível para realizar tarefas domésticas, como fazer churrasco, lavar a louça após as refeições, levar os cachorros para passear, lavar o carro, lavar o banheiro, fazer uma caminhada ao ar livre juntos, entre outras.

“Sempre pensei em uma campanha inusitada para o Dia dos Namorados. E a ideia de ter um assinante como meu marido de aluguel e me ajudar nos afazeres de casa parece perfeita”, disse a Miss Bumbum.

Larissa, que namora o influenciador e também modelo de conteúdo adulto, Victor Prado, disse que pediu permissão ao companheiro para fazer a campanha e recebeu apoio total, inclusive para a divulgação.



Lari Sumpani Reprodução/Instagram

