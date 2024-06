Reprodução: Instagram Maria Guilhermina está internada desde a última segunda-feira (3)

A estilista Leticia Cazarré postou fotos ao lado da filha Maria Guilhermina na manhã desta sexta-feira (7). Fruto da relação com o ator Juliano Cazarré , a criança está internada desde a última segunda (3).

"Olha quem que eu vim visitar, gente. Minha princesa de Guadalupe. Você quer falar, Guilhermina? Todo mundo quer saber: 'cadê a Guilhermina? Como ela está?' Olha a cara dela. Fala 'eu estou boa, pessoal, só preciso um pouco de ajuda", disse a estilista.

Leticia Cazarré ainda explicou que não pôde estar presente com Maria Guilhermina nos últimos dias, mas reconheceu a presença do marido e da avó da criança no hospital.

Na última quarta-feira (5), o ator atualizou os fãs sobre o estado em que a filha se encontrava. "Passamos a noite tranquila, amigos. Agradeço por todas as orações", explicou ele.

Maria Guilhermina possui uma condição rara, conhecida como Anomalia de Ebstein, doença que ataca a válvula tricúspide. Por isso, a filha do casal já foi submetida a diversas cirurgias cardíacas. Nesta última vez, a criança foi ao o médico para analisar possíveis sintomas e realizar exames depois de uma complicação.

Nas redes sociais de Leticia e Juliano Cazarré, eles atualizam diariamente os seguidores acerca da saúde de Maria Guilhermina.

