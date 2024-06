Reprodução/Instagram Jojo Todynho fica chocada após previsão de pastora acontecer; veja o que ela disse

Jojo Todynho ficou emocionada nesta quinta-feira (6) depois de notar que a previsão feita por uma pastora se concretizou em sua vida. Ela relatou o episódio nos Stories do Instagram.

""Domingo eu fui em um chá de casa nova, da Luane [irmã da cantora Ludmilla], e teve um culto com a pastora Adriana. Ela falou que Deus estava liberando algo do céu e que até quinta-feira ia chegar uma bênção", contou Jojo.

Justamente na quinta, a famosa teve uma reunião importante e recebeu boas notícias, mas preferiu manter o mistério. "Hoje eu tive uma reunião maravilhosa e essa benção veio. Eu queria muito dividir com vocês, mas eu não posso. Eu confesso que estou sem fôlego".

Ela acrescentou: "Deus é muito maravilhoso. Eu falo isso todos os dias, não desacredite da sua capacidade. Eu tô sem acreditar. E hoje é o que? Uma quinta-feira".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp