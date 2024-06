Reprodução/TikTok Jennifer Aniston cai no choro ao ser questionada sobre Friends

Jennifer Aniston se emocionou e não conseguiu segurar as lágrimas ao ser questionada sobre a série “Friends”, durante sua participação na série “Actors on Actors”, da Variety, que foi ao ar na quinta-feira (6). Em um momento, um membro da produção pediu para que a atriz Quinta Bruston, que participava do episódio junto a Anistou, a perguntasse como ela se sente ao assistir à série hoje - se referindo a morte de Mathew Perry.

“Oh! Deus, não me faça chorar”, respondeu Aniston com a voz trêmula, ficando visivelmente emocionada.

“Você já está chorando”, disse Brunson. “Você quer um minuto? Não precisamos falar sobre isso”, sugeriu a atriz de Abbott Elementary.

“Sinto muito”, continuou Aniston, deixando a entender que havia pensado no intérprete de Chandler Bing. A atriz inclina a cabeça para trás, para evitar borrar a maquiagem, e um produtor correu para lhe entregar um lenço de papel.

"Não, eu estou bem. São lágrimas de felicidade”, disse ela, agradecendo carinhosamente ao membro da produção.

Quando estava pronta, Brunson relembrou que a sitcom estrelada por Aniston está completando 30 anos em 2024, acrescentando que ela a considera “um dos melhores programas da televisão”.

“É tão estranho pensar que faz 30 anos”, disse Aniston. “O fato de ter tido uma vida longa e maravilhosa e ainda significar tanto para as pessoas é um dos maiores presentes que acho que todos nós seis poderíamos imaginar.”

Ela afirma que ela e os colegas de elenco ainda mantêm contato. “Conversei no FaceTime com a Court [Cox] ontem à noite por uma hora, e Lisa [Kudrow] e os meninos… nós simplesmente nos tornamos uma família para sempre.”

Considerada uma das séries mais importantes da TV americana, “Friends” foi finalizada em 2004, em sua décima temporada. Jennifer Aniston estrelou ao lado de Mathew Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Courteney Cox.

Perry foi declarado morto em 28 de outubro de 2023, aos 54 anos, após ser encontrado inconsciente em uma banheira de hidromassagem em sua casa em Pacific Palisades, Califórnia.

Exames posteriores identificaram que a morte do ator foi acidental, causada por efeitos de cetamina, um anestésico que pode causar alucinações. A autópsia também listou afogamento, doença arterial coronariana e o opioide buprenorfina como contribuintes para sua morte.

Após a morte de Perry, a interprete de Rachel Green fez uma homenagem ao amigo em sua conta oficial no Instagram.

“Ele fazia parte do nosso DNA. Sempre fomos nós 6”, escreveu ela. “Esta foi uma família escolhida que mudou para sempre o rumo de quem éramos e qual seria o nosso caminho. Ele fez todos nós rirmos. E rir muito…”

“Matty, eu te amo muito e sei que agora você está completamente em paz e sem qualquer dor. Falo com você todos os dias... às vezes quase consigo ouvir você dizendo 'você poderia SER mais louco?'” ela continuou. “Descanse irmãozinho. Você sempre fez meu dia.