Fábio Assunção e Mel Pedroso reataram a relação, de acordo com o jornal EXTRA. Embora a atriz Isa Salmen , agora ex-namorada, também estivesse em Cannes, na França, não era com ela que o ator passou pelo festival de cinema no final de maio. O ator estava o tempo todo acompanhado de um antigo e novo amor, a publicitária.

Ao lado da publicitária Mel Pedroso, Fábio atravessou o tapete vermelho da sessão de gala do filme "Motel Destino", no qual ele é o protagonista. Os dois estavam inseparáveis. "Ela também esteve ao lado dele na tarde de entrevistas antes da exibição do longa", revelou uma fonte do EXTRA. A verdade é que o casal reatou o relacionamento cinco anos após o término, ocorrido em meados de 2019.

Relembre

Fábio Assunção, de 52 anos, e Mel Pedroso, de 39, namoraram por cerca de seis meses em 2019. O romance se tornou público depois de uma viagem que fizeram juntos para a Holanda. Na época, a publicitária chegou a compartilhar algumas fotos em seu antigo perfil no Instagram.

Mel estará presente na estreia da peça "Férias", nesta sexta-feira em São Paulo. Ela expressou sua expectativa ao comentar uma postagem do namorado sobre o espetáculo, no qual ele atua ao lado de Drica Moraes. "Está chegando! Contando os dias", escreveu.