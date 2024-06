Instagram/@brunogadiol A faixa é uma parceria com a funkeira Valesca Popozuda

O cantor Bruno Gadiol vem gerando polêmica desde a última quinta-feira (6), após anunciar o lançamento de sua nova música. O artista é conhecido por ter participado da quinta temporada do The Voice Brasil (2016) e por ter atuado em Malhação: Viva a Diferença e na série As Five como o personagem Guto.



A nova música, chamada 18 dias / 13 cm, é ao lado da funkeira Valesca Popozuda, e se trata de um término de namoro e sobre o tamanho do órgão sexual do ex-namorado. Na canção, Bruno diz: "Coitado se emocionou, mas a conta não fechou / Só 13 cm para todo esse popô, me desculpa, lindo, mas a fila já andou”.

Em uma entrevista ao Popline, o cantor afirma que essa música se trata de um ex-namorado que teve: "Eu fiz essa música para um ex-namorado. E eu quis fazer uma música para você superar. E fiz uma música pesadona e falei ‘por que não chamar a Valesca para cantar comigo?’. É um funk pesado”.

Entretanto, a nova faixa não agradou alguns seguidores do cantor. No Instagram, alguns fãs apotaram insatisfações com o caminho que o cantor vem tomando: "Bruno, não está legal essa música, essa alusão ao Body Shaming é triste, desde de sugar daddy eu tô afastando das tuas músicas, o pop gostoso, vocalmente perfeito e delicioso que fazia não está mais brilhando, esse apelo sexual, extremamente apelativo não é você, enfim, se acha que está fazendo o melhor, então continue, eu apenas não irei consumir".

Outro seguidor afirma: "Ver um gay atual, lindo, influencer, voltar no tempo com um estigma desse de tamanho. Amo seus álbuns anteriores, mas dessa vez não deu pra curtir. Boa sorte aí nesse caminho que tá indo”, apontou outro. “Caramba, deu para criticar o corpo dos outros aleatoriamente agora?”





