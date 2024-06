Reprodução: Instagram Boca Rosa divulgou nova identidade visual de marca de beleza

Bianca Andrade veio às redes sociais nesta sexta (7) rebateu às críticas que sofreu devido à mudança da identidade visual da Boca Rosa Beauty, marca de beleza da influenciadora.

Agora, a paleta de cores valoriza tons mais neutros, como o branco, o cinza e o preto. No X, antigo Twitter, os internautas criticam a mudança realizada pela blogueira.

"A Boca Rosa botando cinza na nova identidade visual quando literalmente a marca tem roa no nome. Poxa, custava escolher um tom de rosa classudo?", opinou uma usuária.

Em resposta aos comentárioos negativos, Boca Rosa se defendeu nas redes sociais. "Como vocês não desconfiaram do cinza? Olha a minha casa, o meu apartamento, eu amo essa estética, sou apaixonada. Achei que ia ficar tão óbvio que pensei em trazer o preto e o branco para a campanha para não ficar tão óbvio, se não perde toda a graça. Fiquei chocada", iniciou ela.

"O tom cinza é predominante até porque funciona muito bem como base para o que a gente quer passar da marca neste momento [...] mas não vai ser só cinza não, prometo que ainda vou te surpreender com essa estética", justificou.

