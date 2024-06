Reprodução: X Comunicadora se emocionou ao lembrar de Ayrton Senna

A apresentadora Ana Maria Briga se emocionou na edição desta sexta-feira (7) do programa Mais Você após ouvir a faixa instrumental "Tema da Vitória", que marcou as vitórias de Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1 que morreu em 1994.

Além da comunicadora, o narrador Luís Roberto e o jornalista Ernesto Rodrigues, autor da biografia de Senna, também estavam presentes no café da manhã. "Dá um nó na garganta só de escutar. Isso porque o nosso tricampeão mundial de F1 [...] u não vou começar esse programa chorando, né?", iniciou ela emocionada.

"Quando eu me dou o direito de escutar uma música que me lembra o Ayrton Senna, lembra minhas manhãs de domingo... Porque ele continua vivo na memória de todos. Mesmo depois daquele acidente fatal, durante o Grande Prêmio de Ímola, na Itália. Dia inesquecível: 1º de maio de 1994", expressou a apresentadora.

EMOÇÃO PURA! Relembrar as grandes corridas do Ayrton Senna é incrível, um dos grandes pilotos da Fórmula 1, e nada melhor do que ter uma narração que elevava o orgulho e alegria do povo brasileiro durante as transmissões no rádio! 👏❤️ #MaisVocê pic.twitter.com/dVTMrlYPkv — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 7, 2024

Os três também ouviram algumas narrações que Luís Roberto fez durante as corridas do piloto. "Era fim da década de 80. As coisas estavam na TV e no rádio. É mexer com a imaginação mesmo das pessoas. Obrigado pelo carinho, Ana Maria", agradeceu o narrador.

Além disso, a apresentadora e os convidados reconheceram o caminho aberto por Ayrton Senna para as gerações futuras da Fórmula 1. "Hoje tem um monte de piloto da Fórmula 1 que deve a vida a Ayrton Senna nesses últimos anos por causa das modificações que foram feitas nos carros, nas roupas e equipamentos dos pilotos, os autódromos", opinou o jornalista.

"Mudou completamente a concepção dos autódromos. Isso tudo decorrente da morte do Ayrton", constatou ele. "É até meio triste, meio duro dizer isso, mas no mesmo final de semana morreu um piloto austríaco chamado Roland Ratzenberger. Lamento dizer que se fosse o Ratzenberger, talvez não acontecesse tudo o que aconteceu em termos de melhorias e segurança. Foi porque morreu o melhor de todos. A Fórmula 1 ficou em choque e em cheque", finalizou Rodrigues.

