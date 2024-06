Reprodução/Instagram Aos 53 anos, Alessandra Negrini está fazendo aulas de dança

Alessandra Negrini, de 53 anos, adora manter o corpo em movimento. Além de frequentar a academia, a atriz reservou um tempinho na agenda para fazer aulas de dança.

Nesta quinta-feira (6), ela compartilhou com os fãs que está aprendendo uma nova coreografia. A artista mostrou todo seu gingado, dançando funk.



De shorts cor de rosa e top colorido, Alessandra surgiu rebolando na gravação. O vídeo foi postado pela professora Dandan Firmo e republicado por Negrini.

Nos registros, a atriz aparece rebolando ao som de 'Terremoto', de Anitta e MC Kevinho, ao lado de sua professora de dança. #CoiceCerto #alessandranegrini #travessia pic.twitter.com/M1sgPCU4If — Coice Certo (@coicecerto_) April 15, 2023

Também na quinta, a atriz apareceu sorridente no Instagram e contou: "Acordei tão boazinha hoje! E vocês?".

