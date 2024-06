Reprodução/Youtube Zilu desmente Zezé sobre só ter casado com ele porque engravidou

Zilu Godoi não escondeu a indignação com Zezé Di Camargo após ele ter afirmado que se casou com ela porque ela engravidou da primeira filha, Wanessa Camargo.

A influenciadora desmentiu a afirmação e afirmou ter pena do ex-marido pela fala.

"Eu tenho pena por ele ter falado essa frase. Pela filha dele, porque não é verdade. Ele sabe. Eu sei, a família sabe. Ele pode ter falado isso, mas a verdade, nós sabemos", disse ela no podcast Café com Respostas.

Na sequência, a ex-esposa do sertanejo esclareceu o adiantamento no casamento. "Namorei três anos, eu noivei, me preparei para casar. A gente ia casar em agosto, antecipamos porque eu engravidei. Foi simplesmente isso. Essa é a verdade. É a minha verdade, a dele, e a da nossa família".

Além disso, Zilu contou como superou o fim do casamento após 32 anos juntos. "Não é fácil. Eu casei achando que seria um conto de fadas, para a vida toda. Quando acabou, foi muito sofrimento. Hoje eu tenho que lidar com muitas mentiras. Sofri por uns dois anos, mas me fortaleci, olhei para o espelho e disse: eu sou capaz', eu posso", completou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp