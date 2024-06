Reprodução/Instagram Rafa Justus responde internautas que a questionou sobre cirurgias antes dos 18

Aos 14 anos, Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, passou por duas intervenções cirúrgicas no primeiro semestre deste ano: uma rinoplastia e uma cirurgia ortognática para corrigir alterações nos ossos maxilares. Por conta disso, a jovem recebeu críticas por ter passado pelos procedimentos antes de atingir a maioridade.

"Por que a cirurgia do nariz agora? Poderia ser com 18 ou mais. Você é uma criança ainda", questionou uma internauta. Sem pensar duas vezes, Rafa respondeu:

"Foi uma decisão minha com o apoio absoluto da minha família. Sinto que não existe idade certa para aumentar a autoestima. Eu estava preparada e decidida, e nada me impedia de correr atrás do que queria. Foi a decisão certa para mim nesse momento da minha vida. Não importa a idade, importa a felicidade", declarou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp