Reprodução: Instagram Cinebiografia dos Beatles será lançada em 2027

A tetralogia dos Beatles abordará a vida pessoal de cada um dos quatro integrantes do grupo britânico de sucesso. Os longas-metragens serão dirigidos por Sam Mendes e terão a produção iniciada em 2026. O lançamento dos filmes está previsto para 2027.

Os nomes cotados para darem a vida aos músicos são o ator Harris Dickson no papel de John Lennon, Paul Mescal, que interpretará Paul McCartney, Barry Keoghan será Ringo Starr e Charlie Rowe viverá George Harrison.

A confirmação dos artistas ainda não foi divulgada pela produção do filme, mas ao que tudo indica os quatro atores irão interpretar o quarteto britânico nas telas do cinema. Mescal e Keoghan são dois nomes que atuaram em produções aclamadas pela crítica e pelo público, como os longas "Aftersun" e "Saltburn".

Sam Mendes, diretor britânico, é conhecido por filmes como Beleza Americana e 1917, longas-metragens indicados ao Oscar. "Queremos que seja uma experiência cinematográfica extraordinariamente épica e emocionante: quatro filmes, vistos de quatro pontos de vista diferentes, para contar uma única história sobre a banda mais famosa de todos os tempos", disse Pippa Harris, co-fundadora da Neal Street Productions, produtora criada pelo cineasta.

