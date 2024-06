Reprodução Festival cancela presença de Oruam: 'Posicionamentos não se alinham'

Após as últimas polêmicas de Oruam, o festival Wehoo decidiu cancelar a participação do rapper. O evento, que acontece em Recife, compartilhou um comunicado anunciando a saída do artista do line-up.

De acordo com a página, os posicionamentos e declarações do cantor não refletem os valores e princípios do evento.

"O Wehoo Festival gostaria de informar que, após uma cuidadosa reavaliação, decidiu cancelar a apresentação do artista Oruam. Concluímos que esta decisão reflete os valores e princípios que promovemos, considerando que alguns posicionamentos e declarações do artista não se alinham com esses aspectos", iniciaram eles.

"Agradecemos o feedback e a compreensão do público, e reafirmamos nossa missão de realizar um festival que represente o público através do nosso grito: diversidade, inclusão e respeito. Vamos juntos fazer deste evento um espaço seguro, divertido e acolhedor para todos", concluíram.

Oruam reage ao cancelamento da sua participação em festival

Ao saber da decisão do evento, Oruam usou as redes sociais para xingar e pedir para os fãs atacarem as redes sociais da festa.

"Meus fãs podem xingar esse festival de merda aí. Eu defendi o Neymar porque sou fã nem sabia de praia. Meus fãs psicopatas podem ir lá nesse festival de merda", disse eles nos Stories do Instagram.

