Mel Maia recorreu às redes sociais para compartilhar com seus seguidores o momento difícil que está atravessando. Em sua conta alternativa no Instagram, onde posta conteúdos variados, semelhante a um diário digital, a atriz revelou estar enfrentando problemas com o divórcio de seus pais.

"Estou com uns problemas pessoais que não cabe falar aqui, mas o problema é muito mais embaixo, pior do que vocês imaginam. Questões familiares também, os meus pais se separaram de vez, e está cada um morando para um lado e isso está sendo muito complicado pra mim. A minha família sempre foi muito unida e eles se separaram do nada. Tem que dividir as coisas para lá e para cá. Para mim, é tudo muito novo. Acho que a maioria dos jovens já passou por isso, é difícil encontrar pais que ainda estão juntos hoje em dia", desabafou Mel.

Saudades do namorado

Mais cedo, Mel havia comentado sobre sua dificuldade de ir à academia e mencionou a saudade do namorado. "Acordei desanimada para treinar, principalmente porque o João não está aqui, estou com muita saudade dele, ele é muito parceirinho. Tá um tempo feio, que dá vontade de ficar deitada, mas se eu não levantar, eu caio em um buraco infinito. Tenho muita coisa para fazer, só queria ficar deitada", confessou.

Na última terça-feira (04), Mel expressou tristeza com a partida do namorado para Portugal enquanto o levava ao aeroporto e compartilhou fotos dos momentos especiais que passaram juntos.

“Vai me deixar", disse ela, filmando João no carro. "Amo te tanto mo, vai passar rapidinho", respondeu o surfista. "Eu estou desabando, mas ok mô, te amo", concluiu a atriz.