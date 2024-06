Reprodução/Instagram Pati Guerra e Mari Gonzalez



Mari Gonzalez usou as redes sociais na quarta-feira (5) para compartilhar um mimo especial que ganhou de Pati Guerra, cunhada de Pippo Marques, em meio a rumores de namoro com o cantor, que faz dupla com o irmão Rafa Marques.

A ex-BBB ganhou uma caixa de chocolates com um bilhete escrito à mão. "Aqui tem um chocolatinho para te animar um pouquinho. Fica bem, amiga", escreveu Pati. "É muito especial", legendou Mari, nos stories do Instagram.



