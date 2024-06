Instagram/jojotodynho - 05.06.2024 A cantora era conhecida por suas roupas extravagantes e com grandes decotes

A cantora Jojo Todynho revelou nesta quinta-feira (6) que realizará cirurgias plásticas nos seios e no abdômen, Na região dos peitos, a cantorá levantará as mamas e irá trincar a região abdominal.



"Vê se eu estou errada. Sou uma pessoa que me adianto. Já comprei minha roupa de Natal e a Renata [amiga de Jojo] está indignada", iniciou ela. "Já comprei meu vestido para usar em janeiro, no Ano Novo. Não posso mostrar porque é o vestido", brincou ela.

"Falei para a moça: 'Se eu voltar aqui em dezembro vai ter?'. Ela falou: 'Não'. Então eu já me adianto", respondeu em bom humor. "Vou estar linda, o peito aqui [em cima]. Eu já falei com meu cirurgião para ele colocar meu peito na bandeja, coisa linda", comentou Todynho.

"[Estarei] toda na lipo HD. Eu falei para vocês que esse abdômen ia trincar. Não vai ser pela academia, vai ser pela cirurgia mesmo", finalizou ela. Desde que fez a cirurgia bariátrica em xx de 2023, a cantora já perdeu mais de 53 quilos. Diariamente, Jojo Todynho divide sua rotina de exercícios físicos com os seguidores.

