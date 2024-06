Reprodução/Instagram Ivete Sangalo e marido ostentam corpos sarados em fotos no espelho

Ivete Sangalo e Daniel Cady aproveitaram a academia em um treino junto nesta quinta-feira (6). O casal posou no elevador e arrancou elogios dos seguidores.

O nutricionista publicou um vídeo com imagens ao lado da esposa em frente ao espelho antes dos exercícios físicos. Nas imagens, ele exibiu os braços musculosos, enquanto a cantora mostrou as pernas saradas.

"Bora buscar o balde meu povo! Aqui em casa, quando chutamos o balde juntos, o combinado é buscar o balde juntos", revelou ele na legenda da publicação.

Os fãs se impressionaram com os corpos e rasgaram elogios aos dois. "Casal que malha junto, ficam gostosos juntos", disse um; "Veveta com um balde desse, a água nunca acaba", brincou outra; "Naturalmente lindos", declarou uma terceira.

