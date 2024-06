Reprodução/Instagram Apenas de lingerie e salto alto, Gracyanne Barbosa sensualiza e lambe barra de pole dance

Não é de hoje que Gracyanne Barbosa mostra o que sabe fazer quando o assunto é o pole dance. Na noite de quarta-feira (5), a musa fitness voltou a impressionar os fãs ao compartilhar uma nova coreografia que aprendeu recentemente.

Nos Stories do Instagram, Gracyanne publicou um vídeo em que aparece apenas de lingerie e salto alto, sensualizando enquanto performa os movimentos. Tudo isso com direito a tapa na virilha e até lambida na barra de pole dance.

Gracyanne Barbosa mostra registros na academia

E se engana quem pensa que, por causa da aula de dança, a influenciadora pulou a academia. Antes mesmo de performar no pole dance, Gracy mostrou registros do treino. Isso é que é gostar de manter o corpo em movimento, não é?

A morena apareceu treinando braço, com um look todo lilás. Com o figurino, Gracyanne deixou as costas de fora, mostrando as tatuagens e a marquinha de biquíni.

