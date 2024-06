Reprodução/Instagram O filho do apresentador comentou sobre a saúde do pai

João Silva, filho de Faustão, atualizou o estado de saúde do pai. O apresentador passou por um transplante no coração em agosto do ano passado e, neste ano, por um transplante de rim, tendo tido complicações após a realização deste último.

"Ele está bem, graças a Deus. Agora está em um momento onde as coisas estão evoluindo. Ele está pegando firme na ginástica. Falo que eu sou muito parecido com ele e a gente não é muito forte na ginástica, mas agora ele está pegando firme, está dedicado e isso faz uma diferença enorme", declarou João ao Portal LeoDias, no Leilão do Neymar.

João disse que o pai não está fazendo uma dieta específica, mas está passando por acompanhamento com nutricionista. "Pode comer de tudo, mas quanto mais comer proteína, acho que ajuda. Ele está falando com a nutricionista sempre. Não é uma dieta específica, mas a proteína faz parte para ganhar massa e ficar bem para poder sair andando e curtindo a vida", comentou ele.

No ar com o "Programa do João", na Band, o jovem disse que o pai é uma grande inspiração. "Escutar o 'véio', porque o 'véio' sabe", brincou.

