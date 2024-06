Reprodução/Instagram Ex-BBB Beatriz exagera em filtro e comete gafe: 'Cortou a orelha'

Beatriz Reis virou assunto nas redes sociais ao publicar fotos na viagem para o Maranhão na companhia de outros BBBs da edição 24. Os registros chamaram a atenção pela quantidade de filtros usados.

Os ex-BBB apareceram nos Lençóis Maranhenses e exibiram os corpos com roupas de banho, mas foi a orelha do gaúcho que impressionou.

"Cortou minha orelha, guria", comentou Matteus na publicação da colega de confinamento.

Além disso, o braço de Beatriz também foi alvo de comentários pela web.

Os internautas também comentaram o uso excessivo de filtros na publicação. "O homi ficou sem oreia por causa do filtro", disse um; "Tá bonita, mas pra que tanto Photoshop", declarou outra; "Só exagerou no filtro, o rosto do Mateus tá meio estranho", pontuou uma terceira.

