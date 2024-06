Reprodução/Instagram Eliezer Neto

"Um gibi". É assim que o ex-participante do "Big Brother Brasil 22" Eliezer Neto se descreveu na última publicação no Instagram. Em um vídeo, o namorado da também ex-BBB Viih Tube mostrou suas tatuagens e o significado de algumas delas.



O vídeo começa com o pai de Lua seguindo uma trend. Ele escreve na imagem: "POV [sigla para "Ponto de Vista", em inglês]: suas histórias viram suas tatuagens". A partir disso, Eliezer começa a mostrar os desenhos.

A primeira é uma lhama, usando óculos de Sol em que estão refletidos flamingos, de uma viagem feita pelo ex-BBB na travessia do Deserto do Atacama para o maior deserto de sal do mundo.

A segunda é o rosto de uma onça pitada, representando a vez que Eliezer encontrou uma em um rio no Pantanal. A próxima trata-se de um pinguim com roupas de frio, surfando em um snowboarding, representando quando ele andou pela primeira vez na Antártida.

O ex-BBB também possui um desenho de uma arraia, representando a vez que ele foi a uma praia no meio do oceano Índico e encontrou arraias gigantes.

Não poderia faltar uma referência quando ele ficou confinado no programa. Para homenagem, ele tatuou uma nave espacial, pilotada por um dos mascotes do programa, o abduzindo.

Além disso, Eliezer também tem a tatuagem de um macaco sentado em uma cadeira de praia, usando roupas tropicais e segurando um binóculo. Essa representa a vez em que ele foi atacado por macacos na Tailândia e quando ficou preso no norte do Vietnã.

Outras são relacionadas as aventuras como mergulhos e encontro com tubarões durante duas viagens.

Uma das mais recentes são as digitais dele e de Viih Tube, que resultam no carimbo do pé de Lua, em que ele escreve: "Minha família".

Na legenda da publicação, ele escreve: "Meu corpo virou um gibi que conta as minhas histórias nesses 34 anos". Os seguidores exaltam nos comentários. Uma seguidora escreve: "Esse aproveitou demais a vida e está aproveitando a cada dia que passa". Outra completa: "Adoro tatuagens que contém histórias por trás delas". Uma terceira brinca: "E ainda falam que a Viih que banca ele. O homi é viajado e todo mundo sabe que para viajar desse tanto precisa de dinheiro!"

