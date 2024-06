Reprodução: Instagram Tadeu Schmidt ganha 9 vezes mais que Claudio Ramos

O apresentador da versão portuguesa do Big Brother , Claudio Ramos, ganha 9 vezes menos do que Tadeu Schmidt. De acordo com a imprensa local, o português recebe 40 mil euros mensalmente, o que equivale a 230 mil reais.

Segundo o site Observatório da TV, o apresentador brasileiro chega a faturar 2 milhões de reais por mês ao somar o salário que recebe da TV Globo às publicidades que o jornalista realiza.

Cláudio Ramos já apresentou 5 edições do Big Brother, que está na sua 18ª edição em Portugal. Além disso, o comunicador também possui um talk show com a apresentadora portuguesa Cristina Ferreira.

Desde 2022, o jornalista Tadeu Schmidt tomou à frente do comando do Big Brother Brasil. Antes dele, Tiago Leifert apresentou o BBB por 6 anos consecutivos e Pedro Brial, que liderou o programa por 16 edições.

