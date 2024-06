Divulgação Ximbinha faz harmonização facial e compartilha resultado nas redes sociais

Ximbinha passou por harmonização facial e compartilhou o resultado nas redes sociais nesta quarta-feira (5). Em seu perfil no Instagram, o músico mostrou o antes e depois do procedimento estético.

""Um antes e depois de muita gratidão aos grandes profissionais que estão ao meu lado!! Satisfação que não tem preço", escreveu na legenda do post.

"Adorei o resultado", comemorou o ex de Joelma. "Agora estou gatinho, eim", brincou ele. Confira:

Veja o antes e depois de Ximbinha Reprodução/Instagram Veja o antes e depois de Ximbinha Reprodução/Instagram Veja o antes e depois de Ximbinha Reprodução/Instagram

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp